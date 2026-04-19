Він переміг усіх: ексчемпіон світу оцінив велич Усика, згадавши Мухаммеда Алі

Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився думками про чинного короля надважкої ваги Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає Seconds Out.

У британця запитали, чому люди не говорять про українця як про номера один в історії боксу. Колишній суперник Усика розповів, чи може той щось зробити для отримання статусу найвеличнішого бійця всіх часів.

"Я думаю, що ти говориш про нього в такому ключі, але важко порівнювати когось з Мухаммедом Алі. З цим нічого не зробиш. Все залежить від помилок і суперників. Він переміг усіх. Він більше нічого не може зробити. Він має право на те, що буде робити у наступному бою. Він заслужив це право. Він заслужив право вирішувати, з ким битись. Це він і робить. Він тут бос", – сказав Белью.

Тоні при цьому віддав належне Олександру. Він переконаний, що українського чемпіона абсолютно ніхто наразі не здатен перемогти.

Зазначимо, що наступний поєдинок Усик проведе проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена. Він відбудеться 23 травня в Єгипті й на кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Напередодні відомий американський тренер Малік Скотт висловився про це майбутнє протистояння. Він оцінив шанси нідерландця завдати українцю першої поразки на профі-рингу.