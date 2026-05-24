Він пропускав більше ударів: Белью – про бій Усика з Верховеном

Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про надважку перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

Британець розповів, який аспект бою його найбільше вразив. Також він зізнався, чи погоджується з рішенням арбітра зупинити поєдинок за секунду до завершення 11 раунду, коли українець засипав ударами свого опонента.

"Це єдиний раз за всю кар'єру, коли я бачив, щоб Усик поступався за активністю. Він добре починав деякі раунди, але коли доходило до останніх 30 секунд, він їх програвав. Плюс він пропускав більше ударів. Ріко був виснажений, він був на межі сил, але значною мірою це пов'язано з досвідом. Якщо бути повністю чесним, реванш – це мінімум, на що заслуговує цей хлопець. Я без жодних сумнівів хотів би побачити, як він виходить на 12-й раунд, і йому мали дати таку можливість. Я не записував рахунок після кожного раунду, але цілком можливо, що перед 11-м попереду був саме він. Цей бій у жодному разі не мали зупиняти, і тепер ми вже ніколи не дізнаємося, чим би все закінчилося. Тож знаєте, що найкраще зробити? Просто провести це знову", – заявив Белью.

Зазначимо, що на момент зупинки поєдинку мінімальним лідером за записками суддів був Ріко Верховен. Він в одного рефері мав перевагу 96:94, а інші двоє фіксували нічию після 10 раундів.

Напередодні свою оцінку цій битві дав також Енді Руїс. Американець вважає, що зупинка бою була правильним рішенням.