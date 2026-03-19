У команді Усика розповіли про титули українця, які не стоять на кону бою проти Верховена: Рішення буде прийнято найближчим часом

Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика (24-0, 15 КО), висловився про титули українського чемпіона, які не стоять на кону поєдинку проти Ріко Верховена.

Його цитує TalkSPORT.

За його словами, наразі тривають перемовини щодо остаточного статусу протистояння Усик – Верховен, яке заплановане на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет).

"Це робочі процеси, якими команда зараз займається. Рішення буде прийнято найближчим часом. Ми поважаємо всі організації та їхні правила і намагаємося знайти рішення, яке буде прийнятним для всіх залучених сторін. Ситуація з поясами завжди складна, оскільки в ній задіяно кілька організацій, і кожна з них має свої правила та зобов'язання. Зараз тривають обговорення. Як тільки все буде остаточно вирішено, ми про це повідомимо", – заявив Лапін.

Наразі на кону поєдинку стоїть пояс WBC, адже Світова боксерська рада санкціонувала цю битву. Також непереможений українець володіє титулами WBA та IBF.

Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року). Натомість Верховен дебютував на боксерському профі-рингу у 2014-му, коли нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу.

