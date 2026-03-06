Радченко – про наступний бій Усика: Головне, щоб Верховен не вирішив зробити останнє шоу у професійній кар'єрі та не вдарив ногою

Сергій Радченко, який закінчив кар'єру професійного боксера, в ексклюзивному коментарі Чемпіону висловився про майбутнє протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

38-річний спортсмен припустив, навіщо Усик погодився на двобій проти Верховена, який лише одного разу виходив у боксерський профі-ринг. Той єдиний поєдинок датований 2014 роком, коли нідерландець нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу.

"Я думаю, тут питання не в тому, чи потрібен Усику зараз цей суперник. Є контракт, є пропозиція, яка за певними критеріями задовольняє Олександра і його команду", – відповів Сергій.

Також Радченко спрогнозував фінальний результат бою та припустив, чи зможе Ріко щось протиставити непереможеному українцю.

"Кожен професійний спортсмен завжди має шанс завдати вирішального удару. Ми всі знаємо, що таке бокс, але саме в цьому поєдинку відсоток такої ймовірності, на мою думку, дуже невеликий. Думаю, бій буде виглядати приблизно так: коли професор Усик уважно розгляне те, що в нього під мікроскопом, він зрозуміє, що з цим робити, як саме і коли. І зробить це без поспіху. Як тільки він побачить, яких несподіванок можна очікувати від суперника, ще більше мінімізує шанс на "lucky punch" та зробить свою справу. Головне, щоб Верховен не вирішив зробити останнє шоу у професійній кар'єрі та не вдарив ногою", – заявив Радченко.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен запланований на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву.

Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року).

Щодо Радченка, то Сергій попрощався з профі-рингом 13 грудня 2025 року, коли достроково програв у першому раунді Олександру Гриціву. Досвідчений боксер не зміг продовжити зустріч через травму руки.