Не вірить у можливу трилогію з Дюбуа і засмучений відсутністю Вайлдера: Гриців оцінив список бажаних боїв Усика

Український боксер Олександр Гриців (12-0, 8 КО) в ексклюзивному коментарі Чемпіону висловився про список бажаних поєдинків Олександра Усика (24-0, 15 КО), які він хоче провести до закінчення професійної кар'єри.

За його словами, дуже складно щось спланували, якщо дивитись на теперішню ситуацію у гевівейті, коли у британських супертяжів одні плани, а в Усика – інші.

Нагадаємо, що Усик 23 травня 2026 року поб'ється проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у Гізі (Єгипет). Також він прагне побоксувати проти тріумфатора дуелі Вордлі – Дюбуа, а попрощатись із профі-рингом трилогією проти Ф'юрі.

"Цікаво буде поспостерігати, як все складеться. Впевнений, якщо Дюбуа переможе Вордлі, то Усик не буде з ним боксувати втретє. В такій ситуації більш реальним виглядає варіант поєдинку Даніеля з Тайсоном Ф'юрі. Третій бій Олександра з "Циганським королем"? Цілком можливий. Однак перед цим Тайсон повинен перемогти когось, хто матиме хороше ім'я у боксі. Це б підігріло цікавість цього поєдинку і показало, що він ще досі той самий Тайсон Ф'юрі, яким був раніше", – сказав Гриців.

Також непереможений боксер додав, що особисто йому було б дуже цікаво побачити протистояння Усика проти Деонтея Вайлдера, з яким боксер із Криму хотів побитись раніше.

Цікаво, що "Бронзового бомбардувальника" не виявилось серед бажаних поєдинків Усика.

"Шкода, що він не відбувся. Перемога у цьому поєдинку для Олександра була б хорошою спадщиною та історією. Цією перемогою він би здолав весь гевівейт свого покоління. Звучить круто", – відповів боєць зі Львова.

Відзначимо, що сам Гриців незабаром проведе свій другий захист поясу WBC Francophone. 18 квітня 2026 року Олександр поб'ється у Львівському цирку. Суперника оголосять вже найближчим часом.

27-річний боксер у коментарі розповів, що його підготовка до найближчого поєдинку минає за планом. У тренувальному процесі Гриціва починається стадія спарингів, яка є його улюбленою частиною кемпу.

Раніше Сергій Радченко та Владислав Сіренко висловились з приводу протистояння Усика проти нідерландського кікбоксера.