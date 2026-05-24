Ексчемпіон світу заявив, що Усику варто задуматись про завершення кар'єри після перемоги над Верховеном

Маїріс Брієдіс (28-3, 20 KO) висловився про важку перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Свою думку він опублікував у соцмережі X.

Колишній суперник українця заявив, що той не був схожий на себе під час поєдинку. Він вважає, що це може бути сигналом про те, що час вішати рукавички на цвях.

"Вітаю Олександра Усика з перемогою. Але це був не той Олександр, якого ми знаємо. Усик має рухатися, використовувати роботу ніг, створювати кути, а не стояти на місці 10 раундів. Або він спеціально тримав інтригу для глядачів, або настав час задуматися про завершення кар'єри", – написав Брієдіс.

Нагадаємо, що Олександр переміг технічним нокаутом наприкінці 11 раунду. Рефері зупинив бій, коли до гонгу залишалась одна секунда.

На той момент мінімальним лідером за записками суддів був Ріко Верховен. Він в одного рефері мав перевагу 96:94, а інші двоє фіксували нічию.

Напередодні Сауль Альварес оцінив цей бій. Він зізнався, чи погоджується з рішенням рефері, яке активно засуджують у мережі частина фанатів та експертів.