Це трохи божевільно, – Ітаума розповів, що йому не подобається у бою Усика проти Верховена

Чинний чемпіон за версією WBO Inter-Continental у важкій вазі Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) висловився щодо майбутнього протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Про це він розповів Аріелю Хельвані.

Британський боксер розкритикував те, що на кону очного двобою Усик – Верховен стоятиме чемпіонський титул по лінії WBС. "Новий Майк Тайсон" назвав це несправедливістю.

"Звісно, як я вже сказав, Усик заслужив право робити все, що захоче, але мені не здається правильним, щоб Ріко міг одразу битися за світовий титул у своєму першому бою. Це трохи божевільно. Я не тут, щоб когось принижувати чи критикувати. Тож якщо в Ріко є можливість побитися за титул WBC – було б нерозумно від неї відмовлятися. Питання лише в тому, наскільки це справедливо – що він може битися за титул уже в першому бою. Це трохи божевільно", – заявив Мозес.

Нагадаємо, що зустріч Усик – Верховен запланована на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет).

Натомість Ітаума повернеться у ринг 28 березня поточного року у Манчестері, коли проведе перенесений двобій проти Джермейна Франкліна. Цей поєдинок був відтермінований через травму Мозеса.

