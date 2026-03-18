Реверсивна психологія: експерт пояснив, чому Усик не хоче битись з Ітаумою

Денис Іваненко — 18 березня 2026, 15:11
Олександр Усик
x.com/usykaa

Спенсер Олівер відреагував на заяву Олександра Усика (24-0, 15 КО) про небажання битися проти Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

Слова британця передає talkSPORT.

Колишній боксер назвав певною маніпуляцією від українця те, що він начебто не хоче ламати зіркового проспекта на початку кар'єри.

"Я думаю, він говорить про небажання ризикувати своєю спадщиною проти молодого бійця, який зараз пробивається та який явно стане наступною домінуючою силою в надважкій вазі. І це його позиція.

Чи справді він не хоче ламати Мозеса та його спадщину? Я думаю, він має на увазі, що не хоче ламати ритм, у якому той зараз перебуває, перемігши Мозеса Ітауму. Але я просто думаю, що це трохи реверсивна психологія", – сказав Спенсер.

Зазначимо, що свій наступний бій 39-річний Усик проведе проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена. Їхнє протистояння відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі, а на кону стоятиме чемпіонський пояс WBC..

Мозес Ітаума, якого називають "Новим Майком Тайсоном", вийде на ринг 28 березня. Він буде битись із Джермейном Франкліном.

Раніше британський коментатор Аде Оладіпо висловився про небажання українця битись з Ітаумою. Він упевнений, що наразі Усик би переміг 21-річного проспекта.

