Джошуа зізнався, чим його здивував Верховен у бою проти Усика

Британський супертяж Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) розповів, що побачив певні речі у бою проти Олександра Усика (25-0, 16 КО), у яких Ріко Верховен (1-1, 1 КО) був кращим, аніж він очікував.

Його слова передає The Ring.

Колишній чемпіон світу порівняв його з Френсісом Нганну, який, на думку Ей Джея, є більш відшліфованим боксером. За його словами, він стійкіше стоїть на ногах та виглядає більш традиційним у своїй техніці.

"Я порівнюю їх лише тому, що мав битися з Ріко, а з Нганну вже виходив у ринг і переміг. І якщо чесно, думаю, Нганну створив би мені більше проблем, якби отримав таку можливість. Ріко – дуже нестандартний боєць. Він не схожий на класичних боксерів. Але мені здається, що це зіграло б на мою користь", – сказав Ентоні.

Джошуа припустив, яким би був розвиток потенційного реваншу між Усиком та Верховеном.

"Якщо реванш між ним та Усиком все ж відбудеться, думаю, це також працюватиме на користь Усика, тому що тепер у нього є всі необхідні дані про суперника. Але треба віддати Ріко належне. Він виступив дуже добре. Він здивував мене і здивував багатьох інших", – відповів британець.

Нагадаємо, що поєдинок закінчився перемогою Усика технічним нокаутом за секунду до закінчення 11-го раунду. Момент із зупинкою двобою став вибуховою темою для обговорення у боксерській спільноті, а Ріко навіть подав протест щодо результату зустрічі.

У боксерській спільноті вже з'являється чимало розмов навколо можливого реваншу, якого так бажає сам Верховен.

Раніше Джошуа оцінив потенційний реванш між Усиком та Верховеном. А от тренер Даніеля Дюбуа порадив Олександру триматися подалі від Ріко.

ФОТО: Denys Didkivskyi