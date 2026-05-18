Чемпіон Бокс

Велика боксерська ніч: Усик виклав проморолик, присвячений його майбутньому бою проти Верховена

Олексій Мурзак — 18 травня 2026, 20:05
instagram.com/ringmagazine

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) опублікував проморолик бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, закликавши вболівальників не пропустити цю подію.

Відео він виклав у мережі Х (Твіттер).

"Уже цієї суботи, велика боксерська ніч у Гізі. Не пропустіть", – йдеться в описі відео.

Напередодні українець завершив підготовку до поєдинку і вже прибув з командою до Єгипту.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC, яким володіє українець.

Крім того, переможець поєдинку отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради (WBC) "Король Нілу".

