Велика боксерська ніч: Усик виклав проморолик, присвячений його майбутньому бою проти Верховена
Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) опублікував проморолик бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, закликавши вболівальників не пропустити цю подію.
Відео він виклав у мережі Х (Твіттер).
"Уже цієї суботи, велика боксерська ніч у Гізі. Не пропустіть", – йдеться в описі відео.
Напередодні українець завершив підготовку до поєдинку і вже прибув з командою до Єгипту.
Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC, яким володіє українець.
Крім того, переможець поєдинку отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради (WBC) "Король Нілу".