Чісора оцінив наступну битву Усика проти Верховена: Думаю, йому дозволено один такий бій

Ветеран боксу Дерек Чісора (36-13, 23 КО) розповів, що нічого не знав про протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО), а на кону якого стоятиме титул WBC, яким володіє українець.

Про це він зізнався в інтерв'ю The Stomping Ground.

Британський супертяж наголосив на тому, що Усик вже відбоксував з усіма топовими суперниками, тому він може дозволити собі подібний двобій проти нідерландського кікбоксера.

"Я цього не знав. Вперше про це чую... Але водночас Олександр боксував з усіма. Тож, думаю, йому дозволено один такий бій. Знаєте, Тайсон Ф'юрі зробив це перед тим, як битися з Олександром, і ми скаржилися, а потім Олександр надрав йому зад, знаєте. Оце так. Тож чому б і ні? Мабуть, це не той самий бій... Чого я бідкаюся? Ми їдемо до пірамід... Якщо там не буде війни", – заявив Дерек.

Протистояння Усик – Верховен заплановане на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). Світова боксерська рада санкціонувала цю битву.

Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року). Натомість Верховен дебютував на боксерському профі-рингу у 2014-му, коли нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу.

Раніше повідомлялось, що непереможений українець назвав три поєдинки, які планує провести до кінця своєї професійної кар'єри.