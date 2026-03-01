Титул WBC не стоятиме на кону бою Усика проти Верховена – ЗМІ

Титул WBC не стоятиме на кону протистояння колишнього абсолютного чемпіона світу у гевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Також інші чемпіонські пояси українця не будуть на кону майбутньої битви, яка відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет).

Цю інформацію також підтвердив президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман. За його словами, бій Усик – Верховен буде спеціальною подією, переможець якого здобуде неймовірний пояс із елементами єгипетських пірамід.

"WBC підтримувала бій Ф'юрі проти Нганну, який виявився дуже конкурентним. Ми з великою повагою ставимося до Ріко як до легендарного чемпіона в надважкій вазі з кікбоксингу. На цей момент не було обговорення щодо запиту на захист титулу. Це лише спеціальна подія за участю чемпіона WBC у надважкій вазі", – заявив Сулейман.

Раніше авторитетне видання Ring Magazine повідомляло, що Верховен спробує забрати в Усика титул за версією WBC.

Менеджер Ріко вже розповів, хто допоміг йому домовитись про битву проти непереможеного українця. Натомість промоутер Френк Воррен запевнив, що Усик погодився на цей двобій лише заради грошей.

Відзначимо, що Верховен дебютував на боксерському профі-рингу у 2014-му, коли нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу.