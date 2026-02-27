Це буде унікальний досвід: Усик – про бій з Верховеном

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) пояснив бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Його слова передає Ring Magazine.

"Я щиро поважаю людей, які досягли вершин у своєму виді спорту. Ріко – один з них, потужний атлет і великий чемпіон. Він справжній король кікбоксингу. Бути чемпіоном – це не тільки пояс. Я готовий і з нетерпінням чекаю на зустріч з ним на рингу. Це буде унікальний досвід для нас обох, на нас чекає велика ніч!", – розповів Усик.

Українець востаннє виходив на ринг у липні 2025-го, коли вдруге переміг британця Даніеля Дюбуа

Бій відбудеться 23 травня Гізі, Єгипет. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляція буде доступна на DAZN.

Водночас Верховен у 2025 році залишив кікбоксерський промоушн Glory. Він був чемпіоном цієї організації 12 років поспіль. У червні минулого року нідерландець захистив титул, перемігши росіянина Артема Вахітова.

Нідерландець за свою кар'єру у кікбоксингу провів 76 боїв, в яких здобув 66 перемог. Єдиний боксерський поєдинок він провів у 2014-му, коли нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера.