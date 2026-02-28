Просто хоче заробити гроші: Воррен – про бій Усика з Верховеном

Промоутер Френк Воррен пояснив бій Олександра Усика проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена.

Його слова передає Sky Sports.

"Все, що він зараз робить, це дивиться на те, яку цінність для нього має бій. Саме тому він хоче цього.

Він, мабуть, подивився на те, що зробив Ентон Джошуа, що зробив Тайсон, коли бився з [Френсісом] Нганну, і подумав, що отримає щось подібне. Іноді вони бачать у цьому більш легку роботу. Чи так це насправді, побачимо.

Усик просто хоче зараз заробити гроші. Він залишив свій слід у боксі. Він залишив свій слід у боксі. Він важковаговик 21-го століття, і саме тут він зараз", – розповів Воррен.