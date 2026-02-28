Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Просто хоче заробити гроші: Воррен – про бій Усика з Верховеном

Олександр Булава — 28 лютого 2026, 13:15
Просто хоче заробити гроші: Воррен – про бій Усика з Верховеном
Олександр Усик
Getty Images

Промоутер Френк Воррен пояснив бій Олександра Усика проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена.

Його слова передає Sky Sports.

"Все, що він зараз робить, це дивиться на те, яку цінність для нього має бій. Саме тому він хоче цього.

Він, мабуть, подивився на те, що зробив Ентон Джошуа, що зробив Тайсон, коли бився з [Френсісом] Нганну, і подумав, що отримає щось подібне. Іноді вони бачать у цьому більш легку роботу. Чи так це насправді, побачимо.

Усик просто хоче зараз заробити гроші. Він залишив свій слід у боксі. Він залишив свій слід у боксі. Він важковаговик 21-го століття, і саме тут він зараз", – розповів Воррен.

Нагадаємо, що на кону майбутнього протистояння стоятиме чемпіонський титул WBC. Поєдинок відбудеться 23 травня у єгипетському місті Гіза.

Олександр Усик Френк Воррен Ріко Верховен

Олександр Усик

Ексчемпіон світу оцінив шанси Верховена здолати Усика
Менеджер Верховена назвав людину, яка допомогла організувати бій з Усиком
Кабаєл здивував лаконічною реакцією на бій Усик – Верховен
Кличко зі світу кікбоксингу: хто такий Верховен, який боксуватиме з Усиком
Це буде унікальний досвід: Усик – про бій з Верховеном

Останні новини