Чемпіон Бокс

Усик – Верховен: коментатор повідомив транслятора бою в Україні

Сергій Шаховець — 30 квітня 2026, 11:11
Платформа Київстар ТБ транслюватиме в Україні поєдинок між чемпіоном світу WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Про це повідомив коментатор Максим Діденко.

"Вечір боксу Усик – Верховен в Україні покаже Київстар-ТБ.

Незвично. Бо останні 5 років бої Усика транслювало Мегого", – написав Діденко у телеграм-каналі.

Зазначимо, що вечір боксу відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. Окрім головного бою Усик – Верховен, пройдуть ще 7 поєдинків у андеркарді.

Український чемпіон проведе перший бій після перемоги над Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Для Верховена цей поєдинок стане лише другим на боксерському рингу.

Раніше колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс зробив прогноз на битву Усик – Верховен. Легендарний боксер не знає, хто може перемогти українця.

