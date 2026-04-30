Усик – Верховен: коментатор повідомив транслятора бою в Україні
Платформа Київстар ТБ транслюватиме в Україні поєдинок між чемпіоном світу WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Про це повідомив коментатор Максим Діденко.
"Вечір боксу Усик – Верховен в Україні покаже Київстар-ТБ.
Незвично. Бо останні 5 років бої Усика транслювало Мегого", – написав Діденко у телеграм-каналі.
Зазначимо, що вечір боксу відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. Окрім головного бою Усик – Верховен, пройдуть ще 7 поєдинків у андеркарді.
Український чемпіон проведе перший бій після перемоги над Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Для Верховена цей поєдинок стане лише другим на боксерському рингу.
