Без зайвих слів: Усик показав жорстку підготовку до бою з Верховеном
Чемпіон світу Олександр Усик продовжує активну підготовку до майбутнього поєдинку проти Ріко Верховена, демонструючи свою форму у соцмережах.
Український боксер опублікував відео тренування, де інтенсивно працює на груші.
На кадрах видно високий темп і концентрацію спортсмена, який відпрацьовує удари, не знижуючи швидкості. Усик традиційно приділяє увагу витривалості та техніці, що є ключовими елементами його підготовки.
Сам відеозапис він підписав лаконічно:
"Без зайвих слів. Просто продовжую робити свою справу!"
Нагадаємо, поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме титул WBC, яким володіє український чемпіон.
