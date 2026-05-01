Без зайвих слів: Усик показав жорстку підготовку до бою з Верховеном

Чемпіон світу Олександр Усик продовжує активну підготовку до майбутнього поєдинку проти Ріко Верховена, демонструючи свою форму у соцмережах.

Український боксер опублікував відео тренування, де інтенсивно працює на груші.

На кадрах видно високий темп і концентрацію спортсмена, який відпрацьовує удари, не знижуючи швидкості. Усик традиційно приділяє увагу витривалості та техніці, що є ключовими елементами його підготовки.

Сам відеозапис він підписав лаконічно:

"Без зайвих слів. Просто продовжую робити свою справу!"

Нагадаємо, поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме титул WBC, яким володіє український чемпіон.

Раніше відомий тренер назвав небезпечних суперників для Усика.