Менеджер Верховена назвав людину, яка допомогла організувати бій з Усиком

Карім Ер'я, який є менеджером Ріко Верховена, розповів, що бій проти Олександра Усика (24-0, 15 КО) став можливим завдяки Туркі Аль аш-Шейху.

Слова Ер'я передає AD.nl.

" Ріко мав безліч пропозицій, зокрема від UFC. Він справді хотів заявити про себе. З рештою, саме Туркі запитав Верховена: чи готовий ти битися з найвідомішими іменами світу?", – сказав менеджер нідерландця.

За його словами, спочатку суперником мав бути Ентоні Джошуа, але варіант із британцем відпав через ДТП, де постраждав боксер, а два його друга загинули.

"Жахлива подія. Ось чому наша увага переключилася на Усика", – пояснив Ер'я.

Верховен завершив кар'єру в промоушені Glory минулого року, де він утримував титул чемпіона у важкій вазі протягом вражаючих 4418 днів у найбільшій кікбоксинговій організації світу. Він ніколи не приховував, що шукає нових викликів поза кікбоксингом.

Нагадаємо, бій відбудеться 23 травня Гізі, Єгипет. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляція буде доступна на DAZN.