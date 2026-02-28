Українська правда
Менеджер Верховена назвав людину, яка допомогла організувати бій з Усиком

Руслан Травкін — 28 лютого 2026, 01:45
Glory

Карім Ер'я, який є менеджером Ріко Верховена, розповів, що бій проти Олександра Усика (24-0, 15 КО) став можливим завдяки Туркі Аль аш-Шейху.

Слова Ер'я передає AD.nl.

"Ріко мав безліч пропозицій, зокрема від UFC. Він справді хотів заявити про себе. Зрештою, саме Туркі запитав Верховена: чи готовий ти битися з найвідомішими іменами світу?", – сказав менеджер нідерландця.

За його словами, спочатку суперником мав бути Ентоні Джошуа, але варіант із британцем відпав через ДТП, де постраждав боксер, а два його друга загинули.

"Жахлива подія. Ось чому наша увага переключилася на Усика", – пояснив Ер'я.
