Не той Деонтей, який був до Ф'юрі: Шелестюк – про потенційний бій Усика проти Вайлдера

Український боксер Тарас Шелестюк (22-0-1, 12 КО) висловився про потенційний бій Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Його цитує Sport.ua.

Чемпіон WBO International у напівсередній вазі оцінив шанси "Бронзового бомбардувальника" у поєдинку проти непереможеного українця.

"Навіть у моєму поєдинку б'ють розмашисто. Вайлдер... Він потрапить раз по потилиці – воно боляче, тим паче в надважковаговиках. Так що завжди є шанс. Але Вайлдер теж уже "пробитий", знаєш, це не той Деонтей, який був до Ф'юрі. Нема тієї впевненості. Проте цей бій все одно продасться. Думаю, вони хочуть зробити його в Штатах, як ходять чутки. Він збере повний MGM Grand, тому що люди тут люблять Вайлдера. Він як людина дуже позитивний, цікавий, і багато моїх знайомих знають його особисто. Всі про нього дуже добре відгукуються", – сказав Шелестюк.

За його словами, якщо сторони вдарять по руках, то Усику потрібно буде дуже добре підготуватися до очного протистояння, тому що ніхто не виключає "лакі-панч", враховуючи, як Деонтей викидає ці удари.

"Знаючи, як Олександр боксує з кривими та незручними боксерами, теж можна очікувати сюрпризів. Але з досвідом Олександра, думаю, він не буде ризикувати та проведе поєдинок нормально до перемоги. Інших поєдинків я навіть не бачу, з ким він може відбоксувати так, щоб це був справді крутий бій для продажу", – додав 40-річний українець.

Авторитетний журнал The Ring з посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна повідомляв, що двобій Усик – Вайлдер повинен відбутися у березні 2027 року у США.

Зазначимо, що Олександр востаннє виходив на ринг 23 травня 2026 року, коли достроково переміг Ріко Верховена. Тоді як Деонтей на початку квітня 2026-го за роздільним рішенням суддів переміг Дерека Чісору.

Олександр Красюк, колишній промоутер Усика, дав пораду Олександру щодо можливого бою проти ексчемпіона світу.