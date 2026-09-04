Усик із донькою приготували вишневу матчу: миле відео зібрало мільйони переглядів

Старша донька Олександра Усика Єлизавета поділилася у TikTok дуже милим відео зі своїм зірковим батьком, яке вже стало справжнім хітом у мережі.

Ролик, у якому абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі разом із донькою готує вишневу матчу із сиропом, зібрав уже кілька мільйонів переглядів та понад 200 тисяч лайків.

Цього разу Усик відклав боксерські рукавички та спробував себе у зовсім іншій ролі. Єлизавета поетапно пояснювала батькові, що потрібно робити, а Олександр максимально уважно слухав доньку та старанно виконував кожну її вказівку.

Схоже, до приготування напою український чемпіон поставився не менш серйозно, ніж до підготовки до великих боїв. Усик уважно повторював усі кроки, і в підсумку їхня вишнева матча вийшла саме такою, як вони планували.

Наймиліший момент відео настав уже під час дегустації. Олександр із посмішкою та нетерпінням чекав на реакцію доньки, адже саме Єлизавета мала оцінити результат їхньої спільної роботи. І, схоже, Усик успішно впорався зі своїм новим завданням.

Ліза спробувала напій, усміхнулася та схвально кивнула головою, показавши батькові, що вишнева матча вдалася.

Нагадаємо, сьогодні Усики – багатодітна родина: вони виховують доньок Єлизавету та Марію, а також синів Михайла і Кирила.

Раніше повідомлялося, що дружина боксера показала, як вони з чоловіком проводить час із молодшою донькою.