Нігерійський супертяж без вагань спрогнозував тріумфатора можливого бою Усик – Вайлдер

Нігерійський супертяж Ефе Аджагба (21‑1‑1, 15 КО) переконаний, що Олександр Усик (25-0, 15 КО) здолав би Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) у можливому бою.

Його слова передає FightHype.

Він не сумнівається у позитивному результаті поєдинку для українського боксера.

"Ти ж знаєш, що Усик переможе. Ти знаєш. Тож не потрібно питати. Ти вже знаєш", – відповів нігерієць.

Авторитетний журнал The Ring з посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна повідомляв, що двобій Усик – Вайлдер повинен відбутися у березні 2027 року у США.

Однак останніми днями несеться інформація про можливу трилогію Усика проти Тайсона Ф'юрі, яку йому запропонував британець. Українець вже відповів "Циганському королю", на що Тайсон відреагував, додавши, що трилогія вже у розробці. Британський супертяж готує шалену пропозицію досі непереможеному українському бійцю.

Зазначимо, що Олександр востаннє виходив на ринг 23 травня 2026 року, коли достроково переміг Ріко Верховена. Тоді як Деонтей на початку квітня 2026-го за роздільним рішенням суддів переміг Дерека Чісору.