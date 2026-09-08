Несе повну нісенітницю: інсайдер – про бажання Ф'юрі провести трилогію з Усиком

Відомий журналіст та інсайдер Ден Рафаель відреагував на те, що ексчемпіон Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) кинув виклик колишньому абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Олександру Усику (25-0, 16 КО).

Про це він розповів у коментарі iFL TV.

Тайсон своїми заявами намагається лише привернути до себе увагу та зібрати перегляди в Інстаграм.

"Я бачив відео Тайсона Ф'юрі. Він несе повну нісенітницю! Він розповідає, що збирається битися з Олександром Усиком: "Ти б бився зі мною втретє? Я не буду проводити бій із Джошуа". Ніби він вважає, що може просто взяти й відмовитися від уже підписаної угоди. Звісно, у цій угоді, наскільки я розумію, це прописано. Щоправда, мені ніхто не надсилав документів. Якщо в когось вони є – будь ласка, надішліть мені. Я впевнений, що там зазначена дата, але, наскільки я розумію, бій має відбутися до кінця цього року. Тож не можна просто піти й провести якийсь інший бій. Цього не станеться. Він просто намагається набрати перегляди в інстаграмі. Власне, Тайсон Ф'юрі займається цим уже десять років", – зазначив журналіст.

Рафаель вважає розмови про трилогію з Усиком безглуздими, адже у Тайсона вже підписаний контракт на бій з Ентоні Джошуа.

"Він не може відмовитися від цього бою. За умовами тієї угоди він не може відмовитися від нього – принаймні, судячи з того, що кажуть люди з його оточення. Подивіться інтерв'ю зі Спенсером Брауном. Він про це говорить. Тож їм потрібно владнати питання з Джошуа. Якщо Тайсон Ф'юрі готовий провести цей бій у Нью-Йорку й погодитися на нові умови, які вони запропонують – це вже справа Тайсона Ф'юрі. Якщо його все влаштовує – чудово. Я радий за нього, якщо він задоволений. Але це не означає, що Ентоні Джошуа, Matchroom Boxing та Едді Гірн мають погоджуватися на те саме", – підсумував Рафаель.

Ф'юрі розпочав розглядати трилогію з українцем, через те, що його запланований поєдинок проти Ентоні Джошуа опинився під загрозою зриву.

Раніше менеджер українця Сергій Лапін заявив, що Олександр розгляне можливість проведення цього бою після поєдинку з Деонтеєм Вайлдером.

Нагадаємо, що Усик двічі перемагав Ф'юрі у 2024-му, після чого британець вчергове оголосив про закінчення кар'єри.