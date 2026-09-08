Подкопаєва зустрілася з Усиком: український боксер підписав олімпійській чемпіонці книгу про бій із Ф'юрі

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва зустрілася в Україні з олімпійським чемпіоном і легендою українського боксу Олександром Усиком.

Зіркова спортсменка поділилася спільним фото з Усиком та розповіла особливу історію цієї зустрічі. Виявилося, що Подкопаєва давно хотіла отримати автограф Олександра на книзі, присвяченій його бою проти Тайсона Ф'юрі.

За словами Лілії, усе почалося ще в Америці, коли її чоловік побачив цю книгу, зацікавився історією поєдинку та одразу вирішив її замовити.

Згодом Подкопаєва привезла книгу до України з однією особливою метою — особисто зустрітися з Усиком і попросити його залишити автограф. Із того моменту книга навіть постійно лежала в автомобілі гімнастки, щоб вона була готова до зустрічі з чемпіоном у будь-який момент.

Подкопаєва та Усик раніше домовлялися зустрітися, однак їхні плани постійно змінювалися. Зрештою довгоочікувана зустріч відбулася абсолютно несподівано.

"Деякі речі просто приречені статися", — написала Лілія, назвавши момент "чистою магією" та зізнавшись, що після такого важко не вірити у знаки.

Раніше повідомлялося, що президент Полісся вручив Усику бронзову медаль чемпіонату України.