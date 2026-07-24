Усик анонсував великий вечір боксу у Львові

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) та його промоутерська компанія Usyk-17 Promotion оголосили про проведення чергового вечора боксу в Україні.

Захід запланований на 22 серпня та відбудеться у Львові. Боксерське шоу буде присвячене 35-й річниці Незалежності України.

У межах вечора боксу заплановано 12 професійних поєдинків. На ринг вийдуть нові імена українського боксу та міжнародні суперники.

"Саме у Львові, у 2014 році, Олександр Усик завоював свій перший титул у професійній кар'єрі. Через 12 років історія продовжується. Львів стане містом, де нове покоління боксерів Usyk17 Promotions зробить наступний крок на шляху до чемпіонських титулів", – йдеться у публікації.

Відзначимо, що 4 жовтня 2014 року Усик на "Арені Львів" нокаутував у сьомому раунді представника ПАР Даніела Брюера, завоювавши вакантний титул чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental у першій важкій вазі.

Окрім боїв, на глядачів чекатиме концертна програма за участю топових українських артистів. У промоутерській компанії Усика зазначають, що це буде масштабне шоу світового рівня, який відвідають легенди спорту, спеціальні гості вечора та сам Олександр.

Про старт продажу квитків буде повідомлено зовсім скоро.

Нагадаємо, що у березні 2026 року Усик та його компанія вже організовували вечір боксу у Лісниках під назвою Rising Stars. Тоді відбулося 10 поєдинків, а деякі з них були дуже знаковими. Олександр Хижняк переможно дебютував на профі-рингу, а в головному бою події Даніель Лапін здолав Крістапса Бульмейстерса, захистивши титули IBF International і WBA Continental. Також тріумфально провела дебют Кіра Макогоненко.