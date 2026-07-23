У якому буде менше ризику: британський тренер зробив пораду Усика щодо суперника для "last dance"

Британський тренер Баррі Макгіган припустив, яким має бути суперник для прощального бою Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова наводить TalkSPORT Boxing.

Наставник пригадав останні перемоги українця над представниками британської школи боксу та зазначив, що настав час, коли Усик заслужено сам обирає собі бажаного опонента.

"Це вже не той рівень ризику. Хоч Усик і хоче сам обрати свого суперника, він повністю заслужив це право. Він зробив для боксу дуже багато. Він переміг усіх. Двічі здолав Ентоні Джошуа, двічі – Тайсона Ф'юрі, двічі нокаутував Даніеля Дюбуа.

Він виконав усе, чого від нього вимагали. Став абсолютним чемпіоном світу в важкій вазі, а потім і в надважкій. Тож він заслужив право завершити кар'єру таким боєм, який сам захоче. Тим більше, що він уже відмовився від чемпіонських поясів, а отже, тепер заслуговує на суперника, який дозволить йому заробити якомога більше грошей.

Якщо при цьому ризик буде меншим, то, з огляду на його спадщину, я тільки за. Я хотів би, щоб він завершив кар'єру боєм, у якому буде менше ризику, заробив грошей і спокійно пішов на заслужений відпочинок", – сказав Макгіган.