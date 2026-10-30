Шанс повернути чемпіонство на очах в Усика. Прев'ю бою Канело – Мбіллі

У суботу, 31 жовтня, на прихильників боксу чекає чергова порція насолоди. Сауль Альварес зіштовхнеться у рингу проти Крістіана Мбіллі. Це буде не просто бій, а випробування спадщини проти амбіцій.

"Чемпіон" анонсує одну із найцікавіших дуелей 2026 року.

Коли та де відбудеться бій?

Зустріч Канело – Мбіллі відбудеться 31 жовтня 2026 року на арені "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Що на кону дуелі Канело – Мбіллі?

Це протистояння буде дуже особливим для обох боксерів. Альварес спробує повернутися на чемпіонський шлях, тоді як Мбіллі прагне зберегти на своєму поясі титул чемпіона світу за версією WBC у другій середній вазі (до 76,2 кг).

Нагадаємо, що у червні 2025-го Крістіан став тимчасовим чемпіоном світу завдяки перемозі над поляком Мацеєм Сулецьким. Згодом француз був підвищений у статусі до повноцінного володаря цього поясу.

Canelo and Christian Mbilli have faced off for the first time 😤🔥 #CaneloMbilli | September 12 | Live exclusively on DAZN 🤳 https://t.co/u01nYz63O1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 22, 2026

Хто покаже протистояння?

Транслятором шоу "Мексика проти всього світу" буде стрімінгова платформа DAZN. Вечір боксу орієнтовно розпочнеться 31 жовтня о 16:00 (за київським часом), а от трансляція основного карду у Саудівській Аравії візьме свій старт близько 20:00.

Головний бій вечора боксу в Ер-Ріяді Альварес – Мбіллі стартує не раніше 1 листопада о 00:30 (за київським часом).

Повний файткард вечора боксу

Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) – Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO)

Хайме Мунгіа (46-2, 35 КО) – Нікіта Зонь (12-0-1, 10 КО)

Рафаель Еспіноса (28-0, 24 КО) – Лоренсо Парра (24-1-1, 18 КО)

Ліндольфо Дельгадо (24-0, 16 КО) – Артур Біярсланов (21-0, 17 КО)

Давід Пікассо (33-1-1, 18 КО) – Карл Джеймс Мартін (28-0, 21 КО)

Реіто Цуцумі (5-0, 4 КО) – Раймундо Рохас Гарсія (16-2, 11 КО)

Бек Нурмаганбет (16-0, 14 КО) – Маркос Васкес Родрігес (21-3-1, 10 КО)

Карлос Еміліо Рохо (21-0, 8 КО) – Флавіус Біеа (24-3, 12 КО)

Браян Леон Сальгадо (12-0, 9 КО) – Ектор Октавіо Агірре (7-0, 3 КО)

Султан Алмохаммед (5-0, 4 КО) – Ерік Урвіна (5-2-3, 1 КО)

Сауль Альварес: повернення чемпіона

Сауль Канело Альварес – класичний представник мексиканської школи боксу, який бездоганно володіє захистом та поєднує у собі тактичну зрілість.

Сауль Канело Альварес Getty Images

Вік: 36 років

Зріст: 175 сантиметрів

Розмах рук: 179 сантиметрів

Прізвисько: Canelo

Статистика (перемоги-поразки-нічиї, кількість нокаутів): 63-3-2, 39 КО.

У липні Канело вже виповнилося 36 років. Попри вік, він спробує переможно повернутися на ринг після болючої поразки від Теренса Кроуфорда, який відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Їхнє протистояння відбулося ще 13 вересня 2025 року у Неваді. Фіаско було настільки складним, що Сауль більше після цього не виходив у ринг.

Водночас слово "здатися" точно не асоціюється із Альваресом. Канело – типовий лідер, який полюбляє контролювати центр рингу, працюючи першим номером, а його націленість на корпус суперника неабияк вражає.

Як і в кожного боксера, Сауль має свої "плюси" та "мінуси". Серед сильних сторін мексиканця слід виділити його філігранну роботу у захисті. Окрім оборонної роботи, Альварес також запам'ятовується мінімальною кількістю зайвих викинутих ударів. Він не прагне розганяти вітер на рингу, а постійно намагається спіймати опонента на помилці, аби завдати жорсткого удару у відповідь.

Також мексиканський боєць славиться своєю вибуховою роботою по корпусу. Канело – любитель перевіряти на міцність печінку та ребра суперників, що дозволяє йому збивати темп та зменшувати витривалість опонентів.

У бою проти Мбіллі в Альвареса можуть виникнути серйозні проблеми. 36-річний мексиканець не надто добре вміє боксувати проти рухливих суперників, які добре працюють джебом на дистанції (що показав бій із Кроуфордом). А саме у такому стилі боксує його майбутній опонент.

Також Крістіан може розраховувати, що старт протистояння він може цілком занести собі в актив. У стартових раундах Канело не форсує подій та використовує їх більше для "розвідки" суперника.

Підготовка Канело під пильним оком Усика

Неможливо не згадати той факт, що Альварес готувався до наступного протистояння у таборі Олександра Усика. Канело працював зі своєю командою, але все ж встиг провести спільне тренування з непереможеним українцем.

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Колишній абсолют вже розповідав, що під час тренувань у таборі Усика дізнався багато чого нового.

"У силовій та фізичній підготовці я дізнаюся багато нового. Я ціную це, адже вони вкладають у мене всі сили й роблять усе відповідно до вимог мого головного тренера Едді Рейносо щодо боксу. Це дуже добре", – розповідав Канело в інтерв'ю The Ring.

Усик вже навіть прибув в Ер-Ріяд разом із мексиканцем на поєдинок проти Мбіллі.

البطل المكسيكي كانيلو ألفاريز وصل الرياض مع بطل العالم أولكسندر أوسيك 🥊🔥 Mexican champion Canelo Álvarez has arrived in Riyadh alongside world champion Oleksandr Usyk 🥊🔥 #CaneloMbilli https://t.co/04n72YUKpf — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 26, 2026

Крістіан Мбіллі: вибуховий стиль та слабка оборона

Крістіан Мбіллі – 31-річний французький боксер камерунського походження, який сповідує активний стиль боксу, поєднуючи його із шаленою кількістю викинутих ударів. У цьому показнику він повна протилежність Канело. Однак цей факт додає ще більшої цікавості майбутній зустрічі в Ер-Ріяді.

Крістіан Мбіллі instagram.com/chris_mbilli

Вік: 31 рік

Зріст: 174 сантиметри

Розмах рук: 183 сантиметри

Прізвисько: Solide

Статистика (перемоги-поразки-нічиї, кількість нокаутів): 29-0-1, 24 КО.

Француз не є серед числа боксерів, які намагаються працювати поодинокими ударами. Він формує тривалі комбінації, які заганяють суперників у глухий захист, примушуючи їх затискатися до канатів.

Мбіллі – дуже витривалий боксер. Крістіан може без перешкод пройти усю дистанцію на високому темпі, що може завдати великих труднощів Канело. Про що вже згадувалося раніше. Одразу у шести поєдинках француз боксував усі відведені за регламентом раунди (5 перемог та одна нічия).

Також серед сильних сторін Мбіллі є його психологічна стійкість.

Через свій стиль першого номера, який постійно намагається атакувати, страждає його оборонна робота. Ця слабка сторона може зіграти на руку Канело.

Також Крістіан не вражає у боях проти справжніх маестро контратаки з високим боксерським IQ. А такий стиль якраз сповідує мексиканець. Французькому бійцю може бути складно перебудуватися безпосередньо під час поєдинку.

Відзначимо, що у своєму останньому бою, який Мбіллі провів 13 вересня 2025 року, він несподівано розписав нічию з Лестером Мартінесом.

Канело VS Мбіллі: кому віддають перевагу

Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі вважає, що Альварес має усі шанси здолати Мбіллі.

"Думаю, він ідеально вписується в стиль Канело, але якого Альвареса ми побачимо? Якщо Сауль буде хоча б трохи гіршим за свою найкращу версію... Канело на 80% від своїх можливостей, ймовірно, не переможе Мбіллі. Для цього бою він має бути на найвищому рівні", – заявив Алгієрі у коментарі Boxing News 24.

Також у позитивний результат двобою для мексиканця вірить ексчемпіон Шон Портер. Він переконаний, що Сауль може зупинити досі непереможеного француза аперкотом або лівим хуком.

А от чемпіон IBF у другій середній вазі Ослейс Іглесіас не став віддавати перевагу жодному з боксерів. Він оцінює шанси бійців 50 на 50.

"Канело має колосальний досвід і здатен домінувати в рингу. З іншого боку, Мбіллі вкрай агресивний і голодний до перемоги – він прагне вирватися на вершину. Сподіваюся, виграє Канело – це буде найцікавішим розкладом для всього дивізіону. Та хоч би хто переміг, я хочу з ним побитися. Для мене це не має принципового значення. Дасть Бог, переможець вийде проти мене. Я готовий. Цей великий шанс обов'язково настане, і тоді я вийду й заберу цей бій", – сказав Іглесіас у коментарі The Ring.

Прогноз букмекерів

Саме Альварес, на думку букмекерів, є фаворитом майбутнього протистояння. Його потенційну перемогу оцінюють в 1,33, тоді як на звитягу Мбіллі стоїть коефіцієнт 3, 17.

Прогнозується, що протистояння триватиме усі заплановані 12 раундів: так – 1,26, ні – 3,66.

Усі можливі варіанти закінчення бою: