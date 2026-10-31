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Канело: Для мене дуже важливо знову повернутися до числа чемпіонів світу

Денис Іваненко — 31 жовтня 2026, 08:29
Канело: Для мене дуже важливо знову повернутися до числа чемпіонів світу
Сауль Альварес
Getty Images

Колишній абсолют у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) розповів, чого очікує від поєдинку проти володаря пояса WBC Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 KO).

Про це повідомляє DAZN Boxing.

"Для мене це дуже важливо. Я займаюся цим уже 21 рік. Свій перший титул я здобув 16 років тому. Тому для мене дуже важливо бути тут, завоювати цей титул і знову повернутися до числа чемпіонів світу.

Мій досвід, безумовно, зовсім інший. Він ніколи не зустрічався з таким суперником, як я. Тож я покажу йому, що означає битися проти такого боксера", – сказав Канело.

Зазначимо, що напередодні боксери взяли участь у церемонії зважування. Француз виявився трішки важчим за мексиканця.

Їхнє очне протистояння відбудеться в ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Раніше прогноз на цей бій зробив колишній чемпіон світу Шон Портер.

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