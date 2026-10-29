Усик повторив святкування Роналду на тлі футболки Мессі: українець відреагував на особливе визнання Кріштіану
Український боксер Олександр Усик повторив фірмове святкування Кріштіану Роналду, причому зробив це на тлі підписаної футболки головного футбольного конкурента португальця — Ліонеля Мессі.
Відповідне відео колишній абсолютний чемпіон світу опублікував із Ер-Ріяда, куди прибув разом із мексиканським боксером Саулем Альваресом.
У столиці Саудівської Аравії Усик готується підтримати свого товариша перед поєдинком Альвареса проти чемпіона світу за версією WBC Крістіана Мбіллі. Водночас український боксер знайшов час і для футбольного жесту, повторивши знамените святкування Роналду.
Приводом для цього стало особливе визнання португальського футболіста. Уболівальники обрали його Золотий м'яч 2008 року найкращим в історії нагороди. У голосуванні брали участь 10 номінантів, кожен із яких щонайменше двічі ставав володарем престижної індивідуальної відзнаки.
Перемогу здобула нагорода Роналду за 2008 рік, коли він виступав за Манчестер Юнайтед. Друге місце посів Золотий м'яч Ліонеля Мессі за 2012 рік, а трійку лідерів замкнула нагорода португальця за 2017-й.
Раніше повідомлялося, що Аль-Насра має усі шанси зіграти за збірну Португалії у матчах Ліги націй в листопаді, адже вже потрапив до попередньої заявки "лузітан" після скандалу із тренером.