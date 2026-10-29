Усик повторив святкування Роналду на тлі футболки Мессі: українець відреагував на особливе визнання Кріштіану

Український боксер Олександр Усик повторив фірмове святкування Кріштіану Роналду, причому зробив це на тлі підписаної футболки головного футбольного конкурента португальця — Ліонеля Мессі.

Відповідне відео колишній абсолютний чемпіон світу опублікував із Ер-Ріяда, куди прибув разом із мексиканським боксером Саулем Альваресом.

У столиці Саудівської Аравії Усик готується підтримати свого товариша перед поєдинком Альвареса проти чемпіона світу за версією WBC Крістіана Мбіллі. Водночас український боксер знайшов час і для футбольного жесту, повторивши знамените святкування Роналду.

Приводом для цього стало особливе визнання португальського футболіста. Уболівальники обрали його Золотий м'яч 2008 року найкращим в історії нагороди. У голосуванні брали участь 10 номінантів, кожен із яких щонайменше двічі ставав володарем престижної індивідуальної відзнаки.

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Перемогу здобула нагорода Роналду за 2008 рік, коли він виступав за Манчестер Юнайтед. Друге місце посів Золотий м'яч Ліонеля Мессі за 2012 рік, а трійку лідерів замкнула нагорода португальця за 2017-й.

Раніше повідомлялося, що Аль-Насра має усі шанси зіграти за збірну Португалії у матчах Ліги націй в листопаді, адже вже потрапив до попередньої заявки "лузітан" після скандалу із тренером.