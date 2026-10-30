Мбіллі мінімально переважив Канело перед боєм

Чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) та колишній абсолютний чемпіон світу Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) провели офіційну церемонію зважування.

Француз мінімально переважив мексиканця:

Крістіан Мбіллі – 76,11 кг

Сауль Альварес – 76,02 кг

Поєдинок відбудеться 31 жовтня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Canelo Alvarez and Christian Mbilli make their WBC super middleweight title fight official 😤 🇲🇽 Canelo Alvarez - 167.6lbs 🇫🇷 Christian Mbilli - 167.8lbs #CaneloMbilli l Saturday l @RiyadhSeason l Live on DAZN 🥊 https://t.co/hGHjHSDGnz — Ring Magazine (@ringmagazine) October 30, 2026

31-річний Мбіллі та 36-річний Альварес востаннє виступали в одному боксерському карді у Лас-Вегасі у вересні 2025 року. Мбіллі завершив свій 10-раундовий поєдинок унічию з Лестером Мартінесом. Водночас Теренс Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.

На початку 2026-го Мбіллі став повноцінним володарем чемпіонського поясу WBC у другій середній вазі після того, як Кроуфорда позбавили поясу через несплату внеску.