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Мбіллі мінімально переважив Канело перед боєм

Олександр Булава — 30 жовтня 2026, 21:05
Мбіллі мінімально переважив Канело перед боєм
Сауль Альварес та Крістіан Мбіллі
Getty Images

Чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) та колишній абсолютний чемпіон світу Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) провели офіційну церемонію зважування.

Француз мінімально переважив мексиканця:

  • Крістіан Мбіллі – 76,11 кг
  • Сауль Альварес – 76,02 кг

Поєдинок відбудеться 31 жовтня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

31-річний Мбіллі та 36-річний Альварес востаннє виступали в одному боксерському карді у Лас-Вегасі у вересні 2025 року. Мбіллі завершив свій 10-раундовий поєдинок унічию з Лестером Мартінесом. Водночас Теренс Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.

На початку 2026-го Мбіллі став повноцінним володарем чемпіонського поясу WBC у другій середній вазі після того, як Кроуфорда позбавили поясу через несплату внеску.

Сауль Канело Альварес Крістіан Мбіллі

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