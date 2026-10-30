Мбіллі мінімально переважив Канело перед боєм
Чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) та колишній абсолютний чемпіон світу Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) провели офіційну церемонію зважування.
Француз мінімально переважив мексиканця:
- Крістіан Мбіллі – 76,11 кг
- Сауль Альварес – 76,02 кг
Поєдинок відбудеться 31 жовтня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
31-річний Мбіллі та 36-річний Альварес востаннє виступали в одному боксерському карді у Лас-Вегасі у вересні 2025 року. Мбіллі завершив свій 10-раундовий поєдинок унічию з Лестером Мартінесом. Водночас Теренс Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.
На початку 2026-го Мбіллі став повноцінним володарем чемпіонського поясу WBC у другій середній вазі після того, як Кроуфорда позбавили поясу через несплату внеску.