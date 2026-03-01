Усик – про плани після закінчення кар'єри: Я нижче, ніж президентом, не збираюсь нікуди йти

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився про плани після того, як повішає рукавички на цвях.

Про це він заявив в інтерв'ю Андрію Бєднякову.

Непереможений українець запевнив, що після закінчення кар'єри професійного боксера планує попрацювати на державу.

"Я ще пару років планую побоксувати. Планую побоксувати пару років, а потім є такі плани попрацювати на державу", – відповів боксер.

Також Усик додав, якщо ніколи не піде на посаду, яка буде за рангом нижче від президента.

"Дивись, я нижче, ніж президентом, не збираюсь нікуди йти", – заявив українець.

Нещодавно Усик офіційно дізнався свого наступного суперника, яким став легендарний кікбоксер із Нідерландів Ріко Верховен, який у 2014-му переможно дебютував на боксерському рингу.

Протистояння Усик – Верховен запланований на 23 травня у Гізі (Єгипет). У ЗМІ вже спростували інформацію, що на кону цього двобою стоятиме титул WBC, яким володіє Олександр.

Також українець розповів детальніше про закінчення кар'єри та можливу трилогію з Тайсоном Ф'юрі.