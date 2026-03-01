Усик – про можливу трилогію з Ф'юрі: Ми повинні прийти до цього

Колишній чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, що взагалі не спілкується з Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), заговоривши про трилогію в очному протистоянні.

Про це він заявив в інтерв'ю Андрію Бєднякову.

Український боксер категорично не виключив варіанту третього бою проти британця.

"Це не виключено. Це може статись, але ми повинні прийти до цього. Він хоче, я знаю, ми з менеджером його спілкувалися", – відповів Усик.

Українець відзначив, що йому було приємно битись в обох минулих поєдинках проти "Циганського короля". Усик зізнався, що читав перед боями книги Тайсона, аби більше дізнатись про його психологію та слабкі сторони суперника.

Нагадаємо, що обидві зустрічі закінчувались перемогами Усика за рішенням суддів. Після двох поспіль поразок Тайсон вчергове закінчив кар'єру, яку відновить 11 квітня 2026 року, коли поб'ється проти росіянина, який виступає за Канаду, Арсланбека Махмудова у Лондоні.

Раніше повідомлялось, що Усик визначився із датою закінчення професійної кар'єри. Нещодавно стало відомо, що нступним суперником Олександра буде легендарний нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.