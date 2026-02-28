Є чітка дата: Усик – про завершення кар'єри

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) заявив, що через півтора року оголосить про завершення професійної кар'єри.

Про це він сказав у інтерв'ю Usyk 17 Promotions.

"Півтора року, і Олександр Усик завершить кар'єру. В мене вже є дата, коли я запишу відео для фанатів, тренерів, своєї команди, для всіх людей які спостерігали за мною з 2012 року, а дехто з 2006 року, коли я перші свої вагові змагання вигравав на міжнародній арені. Чітка дата, коли я скажу людям – дякую. І далі я готую цей текст, і він йде від серця", – розповів Усик.

Нагадаємо, українець востаннє виходив на ринг у липні 2025-го, коли вдруге переміг британця Даніеля Дюбуа.

Його наступний бій відбудеться 23 травня в Єгипті, де він зустрінеться з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі.