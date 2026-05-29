Поважай наступне покоління: Кабаєл знову закликав Усика погодитися на бій
Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) знову закликав володаря титулу WBC Олександра Усика (25-0, 16 КО) погодитися на бій з ним.
Про це він розповів в Інстаграм.
Німець закликав українця поважати наступне покоління боксерів.
"Тоді я просив у нього фото. Сьогодні – я наступний у черзі, щоб вийти проти нього.
Я завжди шукав найбільші виклики, бо саме вони допомагають найбільше рости.
Тож, давай зберемо стадіон у Німеччині й подаруємо людям найбільший бій, який зараз можна організувати в надважкій вазі.
А якщо ти не хочеш – я чекаю своєї черги вже 1 рік і 3 місяці. Будь ласка, поважай наступне покоління, звільни пояс і дай мені шанс заслужити те, на що я заслуговую", – заявив Кабаєл.
Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Ріко Верховена, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.
Агіт вже навіть назвав бажані місця проведення для такої дуелі, а шотландський тренер Біллі Нельсон висловився про можливий двобій.