Усі розділи
Поважай наступне покоління: Кабаєл знову закликав Усика погодитися на бій

Олександр Булава — 29 травня 2026, 22:15
Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) знову закликав володаря титулу WBC Олександра Усика (25-0, 16 КО) погодитися на бій з ним.

Про це він розповів в Інстаграм.

Німець закликав українця поважати наступне покоління боксерів.

"Тоді я просив у нього фото. Сьогодні – я наступний у черзі, щоб вийти проти нього.

Я завжди шукав найбільші виклики, бо саме вони допомагають найбільше рости.

Тож, давай зберемо стадіон у Німеччині й подаруємо людям найбільший бій, який зараз можна організувати в надважкій вазі.

А якщо ти не хочеш – я чекаю своєї черги вже 1 рік і 3 місяці. Будь ласка, поважай наступне покоління, звільни пояс і дай мені шанс заслужити те, на що я заслуговую", – заявив Кабаєл.

Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Ріко Верховена, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.

Агіт вже навіть назвав бажані місця проведення для такої дуелі, а шотландський тренер Біллі Нельсон висловився про можливий двобій.

