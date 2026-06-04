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Відомий тренер припустив, наскільки реальний бій Усика з Кабаєлом: Мені здається, Олександр віддасть пояс

Софія Кулай — 4 червня 2026, 08:24
Відомий тренер припустив, наскільки реальний бій Усика з Кабаєлом: Мені здається, Олександр віддасть пояс
Усик – Кабаєл
Getty Images

Британський тренер Джо Галлахер припустив, що уболівальники боксу можуть так і не дочекатися протистояння Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Його слова передає BOXING NOW.

Наставник вважає, що непереможеному українцю не потрібен даний двобій, назвавши його "абсурдом", враховуючи те, що Усик бився проти найкращих боксерів планети.

"Я не думаю, що цей бій відбудеться. Не думаю, що Усику треба з ним битися. Мені здається, Олександр таки віддасть пояс. Усі, як і раніше, вважають його номером один. Усі бачать в Усику чемпіона The Ring. Він міг би сказати: "Ні, мені це не потрібно".

Справа не в тому, що він ухиляється від бою. Це абсурдно, враховуючи, що він бився з усіма у крузервейті і надважкій вазі. Він може думати: "Ні, я знаю своє тіло і на що я здатний. Я можу битися або з переможцем Ей Джей – Ф'юрі, або з кимось ще, або закінчу кар'єру", – сказав Галлахер.

Також боксерський коуч заявив, якщо бій таки організують, то Кабаєл буде дуже мотивований після того, що побачив у виконанні Усика у поєдинку проти Ріко Верховена.

Водночас він не вірить у те, що проти Агіта фани побачать такого самого Олександра, як у зустрічі в Гізі 23 травня 2026 року.

"Кабаєл – хороший боєць, але лише до певної міри. Я не думаю, що він великий боєць. Він не той бабай, про якого усі говорять. Але, щиро кажучи, я не думаю, що цей бій відбудеться", – наголосив британець.

Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Верховена, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.

Світова боксерська рада (WBC) вже зобов'язала українського боксера провести наступний бій проти непереможеного представника Німеччини, давши сторонам на досягнення домовленості рівно 30 днів.

Агіт сподівається, що українець ухвалить рішення про бій із ним.

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