Хедшоти після нокаутів: Усик показав, чим займається у вільний час

Олександр Усик продовжує дивувати своїх уболівальників не лише успіхами на рингу, а й тим, як проводить вільний час між тренуваннями.

Український супертяж та чемпіон світу поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах можна побачити, що один із найкращих боксерів сучасності полюбляє проводити вечори за популярним шутером Counter-Strike 2.

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У ролику Усик захоплено грає в культову комп'ютерну гру, яка вже багато років залишається однією з найпопулярніших у світі кіберспорту.

Для фанатів це не стало великою несподіванкою. Раніше боксер уже неодноразово демонстрував інтерес до відеоігор та сучасних технологій, однак цього разу вирішив показати своє захоплення більш детально.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України показав топову статистику під час гри в CS2.