Із віком скидати вагу стає дедалі складніше: Воррен – про рішення Усика змінити вагову категорію

Промоутер Френк Воррен відреагував на бажання Олександра Усика (25-0, 16 КО) повернутись у крузервейт.

Своїми думками він поділився в інтерв'ю Sky Sports.

"Мене це дуже здивувало. Знаєш, із віком скидати вагу стає дедалі складніше. Це не те саме, що переходити у вищу категорію. Тут ідеться про те, щоб знизити вагу. Він звільнив пояси, не виконав обов'язкових захистів. Усик робив усе, що від нього вимагали, і, можливо, для нього це розумне рішення. Час покаже. Але він мені подобається. Я добре ставлюся до Олександра. Вважаю, що він був чудовим чемпіоном у надважкій вазі. Буде цікаво подивитися, який вигляд він матиме після повернення до нижчої категорії та наскільки комфортно почуватиметься з новою вагою", – сказав Воррен.

Британець додав, що є чимало боїв, які можна було б організувати українцю в надважкій вазі. Зокрема, він згадав Агіта Кабаєла та Тайсона Ф'юрі, який напередодні висловлював бажання побитись з Усиком.

Промоутер сподівається, що Олександр ще може передумати. Він хотів би побачити трилогію з "Циганським королем", який у 2024 році двічі програв українському боксеру.

Зазначимо, що напередодні Усик підтвердив бажання змінити вагову категорію. Востаннє він змагався у крузервейті у 2018 році.

Тоді Олександр виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.

Очікується, що українець може побитись за вакантний титул IBF. Після цього буде відкритий шлях для потенційного бою з Давідом Бенавідесом за звання абсолютного чемпіона світу у 2027 році. Саме такий план озвучив раніше менеджер Сергій Лапін.