Воррен назвав дату повернення Паркера на ринг після відсторонення від боксу

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) повернеться на ринг наприкінці осені.

Про це повідомляє The Fight Wire.

Промоутер Френк Воррен заявив, що новозеландець битиметься в андеркарді поєдинку володаря пояса WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) проти албанця Нельсона Хіси (25-0, 23 КО).

Цей вечір боксу відбудеться 28 листопада в Дюссельдорфі. Хто стане суперником іменитого бійця, наразі невідомо.

Зазначимо, що раніше була інформація про можливий бій Джозефа Паркера із Фрейзером Кларком. Британець заявляв, що одразу погодився на це протистояння, але тоді йшлось про протистояння в карді поєдинку Ф'юрі – Джошуа 11 грудня.

Нагадаємо, що новозеландець востаннє виходив на ринг у жовтні 2025 року, програвши Фабіо Вордлі. Після того бою Джозеф здав позитивний тест на наркотики, за що отримав тимчасове відсторонення від боксу.

На початку серпня 2026-го з Паркера зняли санкції. А згодом стали відомі деталі потрапляння кокаїну в організм Джозефа.