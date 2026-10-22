Щонайменше три бої за рік: Воррен анонсував грандіозні плани Ітауми

Промоутер Френк Воррен прагне організувати три поєдинки для Мозеса Ітауми (14-1,12 КО) у 2027 році, анонсувавши офіційне оголошення першого з них.

Про це він розповів в інтерв'ю BoxNation.

"Думаю, ми щось оголосимо наприкінці наступного тижня. У будь-якому разі він повернеться на ринг на самому початку наступного року, найімовірніше, в січні. Я б хотів, щоб він провів щонайменше три бої. Можливо, навіть чотири, якщо вдасться вписати їх у графік. Це також залежатиме від того, як складатиметься ситуація", – заявив Воррен.

У своєму останньому бою, який відбувся наприкінці серпня, Ітаума програв Хрговичу технічним нокаутом у 9-му раунді, хоча розгромно лідирував за очками перед достроковим закінченням двобою. Хорват став новим володарем чемпіонського поясу IBF у гевівейті, від якого раніше відмовився Олександр Усик.

Ця поразка стала дебютною для Мозеса на профі-рингу. Це перший двобій у професійній кар'єрі Ітауми, у якому він дістався аж до 9-го раунду. До цього його поєдинки затягувалися лише максимально до 5-6 раунду.

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