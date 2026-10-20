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Це могло б стати чудовим об'єднавчим поєдинком: Воррен розповів, коли Дюбуа повернеться на ринг

Денис Іваненко — 20 жовтня 2026, 15:38
Це могло б стати чудовим об'єднавчим поєдинком: Воррен розповів, коли Дюбуа повернеться на ринг
Даніель Дюбуа
Getty Images

Промоутер Френк Воррен розповів, коли володар пояса WBO в надважкій вазі Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) проведе свій наступний поєдинок.

Про це повідомляє talkSPORT.

"Він битиметься в лютому, і ми будемо стежити за ситуацією та дивитися, що буде далі. 28 листопада в Німеччині на нас чекає великий вечір боксу, в межах якого відбудеться бій Агіта Кабаєла з Нельсоном Хисою. Думаю, ми вже продали 43-44 тисячі квитків.

Подивимося, чим усе завершиться, адже це могло б стати чудовим об'єднавчим поєдинком. Того вечора там був Філіп Хргович – чемпіон IBF. Він хоче реваншу з Даніелем, адже вже програвав йому. Це єдина поразка в його послужному списку. Тож є кілька можливих варіантів розвитку подій, але на нього чекає великий бій", – сказав Воррен.

Зазначимо, що напередодні "Динаміт" захистив свій чемпіонський титул. Даніель здобув дострокову перемогу над Фабіо Вордлі вже у другому раунді.

Після того поєдинку британець зізнався, що хотів би провести трилогію з Олександром Усиком. Він двічі програвав українцю, зокрема, й у бою за звання абсолюта.

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