Можливо, влаштуємо це в березні: Ф'юрі – про трилогію з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) розповів, що мав розмову з Олександром Усиком (25-0, 16 КО) щодо можливості проведення трилогії.

Про це він повідомив в інтерв'ю FightHype.

"Я справді спілкувався з Олександром. Запитав: якщо він не зайнятий, чи не хоче провести поєдинок зі мною? Він відповів, що зайнятий – їде у відпустку з родиною, але міг би вийти в ринг у березні. Тож, можливо, влаштуємо це в березні. Поки не знаю. Будемо вирішувати питання по черзі", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що Ф'юрі свій наступний бій проведе з Ентоні Джошуа. Вони розділять ринг 11 грудня в Кардіффі, а на кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.

Усик напередодні оголосив про бажання повернутись у крузервейт. Він хоче провести поєдинок із Давідом Бенавідесом і знову спробувати стати аболютним чемпіоном світу.

"Циганський король" сумнівається, що це станеться. Він заявив, що українець може піти на такий крок заради грошей, але найбільший чек Олександру принесе третій бій із ним.

Нагадаємо, що вони двічі протистояли один одному у 2024 році. В обох випадках Усик переміг рішенням суддів.