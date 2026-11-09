Цілком у його дусі: британський боксер – про рішення Усика повернутись у крузервейт

Джонні Фішер (15-1, 12 КО) відреагував на бажання Олександра Усика (25-0, 16 КО) повернутись у крузервейт для протистояння з об'єднаним чемпіоном світу цього дивізіону Давідом Бенавідесом (32-0, 25 КО).

Своїми думками він поділився в коментарі Pro Boxing Fans.

"Це чудовий поєдинок. Усик уже закріпив за собою статус боксера, якого багато хто вважає найкращим в історії. Але зараз він, схоже, вже більше шукає в боксі нових викликів, чи не так? Думаю, він із тих бійців, яких мотивують саме такі випробування.

Тому скинути вагу та повернутися у важку категорію заради бою з таким суперником, як Бенавідес, якого багато хто намагається уникнути та навколо якого вже сформувалася певна аура, – цілком у його дусі. Я б зовсім не здивувався, якби Усик наважився на цей бій і переміг", – сказав Фішер.