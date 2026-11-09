Цілком у його дусі: британський боксер – про рішення Усика повернутись у крузервейт
Джонні Фішер (15-1, 12 КО) відреагував на бажання Олександра Усика (25-0, 16 КО) повернутись у крузервейт для протистояння з об'єднаним чемпіоном світу цього дивізіону Давідом Бенавідесом (32-0, 25 КО).
Своїми думками він поділився в коментарі Pro Boxing Fans.
"Це чудовий поєдинок. Усик уже закріпив за собою статус боксера, якого багато хто вважає найкращим в історії. Але зараз він, схоже, вже більше шукає в боксі нових викликів, чи не так? Думаю, він із тих бійців, яких мотивують саме такі випробування.
Тому скинути вагу та повернутися у важку категорію заради бою з таким суперником, як Бенавідес, якого багато хто намагається уникнути та навколо якого вже сформувалася певна аура, – цілком у його дусі. Я б зовсім не здивувався, якби Усик наважився на цей бій і переміг", – сказав Фішер.
Зазначимо, що напередодні українець підтвердив бажання змінити вагову категорію. Востаннє Усик змагався у крузервейті у 2018 році.
Тоді він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.
Очікується, що Олександр може побитись за вакантний титул IBF. Після цього буде відкритий шлях для потенційного бою з "Бандерою Рохо" за звання абсолютного чемпіона світу у 2027 році. Саме такий план озвучив раніше менеджер українця Сергій Лапін.