А що про це скаже дружина? Усик розписався на формі гарячих ринг-гьорлз і навчив їх української
Після ефектної перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, ринг-гьорлз вечора поділилися атмосферними закулісними моментами у соцмережах.
Йдеться про моделей Люкс Мілу Маккей та Патріцію Олену Тіпару. Обидві дівчини – лондонські інфлюенсерки, які працюють у сфері моди та беруть участь у гучних боксерських івентах. Дівчата часто діляться відвертими знімками, зокрема у купальниках та білизні.
Попри швидке завершення бою вже у 5-му раунді, ринг-герлз встигли зафіксувати для фанатів кілька яскравих моментів, зокрема, як Усик підписує їм форму за лаштунками.
А наймиліший епізод стався вже після фотосесій: дівчата звернулися до Олександра з питанням, як буде українською "thank you". Усик з усмішкою навчив їх казати: "дякую".
Нагадаємо, після тріумфу у поєдинку з Дюбуа українець побіг в обійми дружини Катерини, яка піднялася до нього у ринг.
Святкування перемоги Олександра над британцем було настільки гучним, що команда Усика ледь не загубила один із чемпіонських поясів.