Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!

Конфуз дня: команда Усика ледь не загубила чемпіонський пояс під час святкування перемоги над Дюбуа

Богдан Войченко — 20 липня 2025, 11:55
Instagram
Конфуз дня: команда Усика ледь не загубила чемпіонський пояс під час святкування перемоги над Дюбуа

Після ефектної перемоги Олександра Усика над Деніелом Дюбуа на арені вибухнули емоції. Українець нокаутував суперника у 5-му раунді, вкотре підтвердивши свій статус чемпіона. Та святкування ледь не зіпсувала кумедна ситуація з чемпіонським поясом.

У трансляцію потрапив момент, як двоє членів команди Усика поспіхом забирають один із титулів, який залишився лежати буквально на краю рингу.

Читайте також :
Відео Фото Підтримка Луніна, визнання від Ф'юрі та емоції Харлан: реакція зірок на перемогу Усика над Дюбуа

Один із них кинув промовистий погляд на іншого, який, здавалось, говорив без слів: "Ну як так можна?".

На щастя, інцидент завершився без втрат пояс залишився при чемпіоні, а глядачі отримали ще одну яскраву деталь цього вечора.

Нагадаємо, після бою дружина Усика вибігла на ринг, щоб розділити момент радості від тріумфу разом із коханим.

Після поєдинку Олександр опублікував у соцмережах ексклюзивне відео нокауту Дюбуа з перших трибун.

Бокс ВІДЕО Олександр Усик Усик – Дюбуа 2