Конфуз дня: команда Усика ледь не загубила чемпіонський пояс під час святкування перемоги над Дюбуа

Після ефектної перемоги Олександра Усика над Деніелом Дюбуа на арені вибухнули емоції. Українець нокаутував суперника у 5-му раунді, вкотре підтвердивши свій статус чемпіона. Та святкування ледь не зіпсувала кумедна ситуація з чемпіонським поясом.

У трансляцію потрапив момент, як двоє членів команди Усика поспіхом забирають один із титулів, який залишився лежати буквально на краю рингу.

Один із них кинув промовистий погляд на іншого, який, здавалось, говорив без слів: "Ну як так можна?".

На щастя, інцидент завершився без втрат – пояс залишився при чемпіоні, а глядачі отримали ще одну яскраву деталь цього вечора.

Нагадаємо, після бою дружина Усика вибігла на ринг, щоб розділити момент радості від тріумфу разом із коханим.

Після поєдинку Олександр опублікував у соцмережах ексклюзивне відео нокауту Дюбуа з перших трибун.