Усик прочитав вірш Ліни Костенко на честь дня народження видатної української поетеси

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик несподівано здивував своїх підписників, показавши іншу сторону своєї особистості.

Українець опублікував відео, в якому зачитав вірш "Буває часом сліпну від краси" легендарної поетеси Ліна Костенко.

Таким чином боксер привітав її з днем народження – цього року видатній українці виповнилося 96 років.

У підписі до відео Олександр Усик написав:

"Видатна українська поетеса Ліна Костенко святкувала вчора свій день народження. Щиро вітаю її від усього серця та душі!"

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що британський боксер Ентоні Джошуа вирушив до Київа разом з Олександром Усиком, ймовірно, щоб відвідати турнір у Лісниках, який відбудеться під патронатом Usyk 17 Promotions.

Після прибуття в Україну відомих боксерів зустріли в одному із місцевих закладів колоритним вбранням, піснями і автентичною атмосферою.