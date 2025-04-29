Додаткова мотивація: Воррен пообіцяв придбати Усику Bentley в разі перемоги над Дюбуа
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик розповів про додаткову мотивацію на бій проти Даніеля Дюбуа.
Українець в інтервʼю ВВС розповів про обіцянку промоутера британського боксера Френка Воррена.
За словами Усика, представник Дюбуа подарує йому новенький Bentley, "коли" він переможе у реванші. Олександр не проти такої щедрості, заявивши, що готовий навіть навчитися керувати машиною, руль якої знаходиться праворуч.
Чемпіон пояснив свою впевненість у перемозі підтримкою родини, команди, дітей, країни і Бога.
Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.
Напередодні пройшла пресконференція, яка запам'яталася високою напругою між командами обох боксерів.