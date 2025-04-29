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Додаткова мотивація: Воррен пообіцяв придбати Усику Bentley в разі перемоги над Дюбуа

Богдан Войченко — 29 квітня 2025, 22:52
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Додаткова мотивація: Воррен пообіцяв придбати Усику Bentley в разі перемоги над Дюбуа
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Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик розповів про додаткову мотивацію на бій проти Даніеля Дюбуа.

Українець в інтервʼю ВВС розповів про обіцянку промоутера британського боксера Френка Воррена.

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За словами Усика, представник Дюбуа подарує йому новенький Bentley, "коли" він переможе у реванші. Олександр не проти такої щедрості, заявивши, що готовий навіть навчитися керувати машиною, руль якої знаходиться праворуч.

Чемпіон пояснив свою впевненість у перемозі підтримкою родини, команди, дітей, країни і Бога.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція, яка запам'яталася високою напругою між командами обох боксерів.

ВІДЕО Олександр Усик Френк Воррен Даніель Дюбуа Усик – Дюбуа 2