Додаткова мотивація: Воррен пообіцяв придбати Усику Bentley в разі перемоги над Дюбуа

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик розповів про додаткову мотивацію на бій проти Даніеля Дюбуа.

Українець в інтервʼю ВВС розповів про обіцянку промоутера британського боксера Френка Воррена.

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За словами Усика, представник Дюбуа подарує йому новенький Bentley, "коли" він переможе у реванші. Олександр не проти такої щедрості, заявивши, що готовий навіть навчитися керувати машиною, руль якої знаходиться праворуч.

Чемпіон пояснив свою впевненість у перемозі підтримкою родини, команди, дітей, країни і Бога.

A little extra motivation for Oleksandr Usyk to beat Daniel Dubois... #BBCBoxing pic.twitter.com/Wy8vCTU5iX — BBC Sport (@BBCSport) April 29, 2025

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція, яка запам'яталася високою напругою між командами обох боксерів.