Виховав понад сотні майстрів спорту: помер видатний український тренер з боксу

На 84 році пішов з життя видатний український тренер Анатолій Чумаков, який понад 60 років присвятив боксу.

Чумаков народився в Хмельницькому 8 вересня 1942 року. Свій спортивний шлях розпочав у футболі, граючи в юнацькому складі Динамо, але з 1958 року присвятив себе боксу.

Пройшов військову службу в Тбілісі, навчався у Львівському інституті фізкультури та тренувався у провідних фахівців свого часу.

Під його керівництвом команда тренерів підготувала 150 майстрів спорту, а також вісьмох майстрів спорту міжнародного класу. Його вихованці ставали чемпіонами, а також призерами чемпіонатів Європи і світу.

"Анатолій Миколайович був професіоналом своєї справи. Він жив боксом. Це була його стихія. Він віддав усе життя роботі, підготував багато хороших спортсменів, тренерів. Власним прикладом показував, як треба ставитися до роботи і тренувань. Він щотижня організовував виховні години. Розвивав учнів спортивно і розумово, виховував дітей. Таких людей мало, на них фактично тримається фізична культура і спорт. Разом із Анатолієм Миколайовичем ми втратили цілу епоху боксу. Його справу продовжать син Андрій, віцепрезидент Федерації боксу України, та онуки, які успішно виступають на змаганнях світового рівня", – розповів директор ДЮСШ Авангард Сергій Ремез у коментарі Суспільне Спорт.

Прощання з Чумаковим відбудеться завтра, 22 березня, з 10:00 до 13:30 в залі боксу Авангард у Хмельницькому.

