Джошуа заговорив українською: британський боксер показав свої навички на вечорі боксу Усика

В Україні відбувся яскравий вечір боксу від Usyk 17 Promotions, який запам'ятався не лише поєдинками, а й кумедними моментами за лаштунками.

У центрі уваги опинився британський ексчемпіон світу Ентоні Джошуа, який разом із Олександр Усик прибув в Україну та став почесним гостем івенту.

Відомий ведучий Слава Дьомін не втратив шанс поспілкуватися із зірковим боксером, і вирішив навчити його української мови.

Як з'ясувалося, Ентоні Джошуа вже знав одне слово – "так". Втім, на цьому не зупинилися: британцю також пояснили значення слів "кохання", "бій" і навіть фрази "Усик молодець".

Сам момент швидко розлетівся соцмережами та викликав хвилю позитиву серед фанатів.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що британський боксер Ентоні Джошуа прибув до Києва разом з Олександром Усиком, щоб відвідати турнір у Лісниках, який відбудеться під патронатом Usyk 17 Promotions.

Після прибуття в Україну відомих боксерів зустріли в одному із місцевих закладів колоритним вбранням, піснями і автентичною атмосферою.