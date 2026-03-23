Гераскевич – про візит Джошуа в Україну: Це круто, але його пост з кадирівцями виглядає не дуже
Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував візит британського боксера Ентоні Джошуа до України.
Спортсмен відповів на питання користувача в коментарях під дописом в Інстаграмі.
Спортсмен позитивно оцінив сам факт приїзду зіркового боксера, однак звернув увагу на суперечливий момент, пов'язаний із його активністю в соцмережах.
"Факт його приїзду – це круто, але виглядає не дуже, коли при цьому останній пост на його сторінці з кадирівцями, які внесені до наших державних баз як пособники війни", – написав Владислав.
Нагадаємо, напередодні Гераскевич вже робив відповідний допис про Джошуа у Твітері, додавши скриншоти, на яких Ентоні спілкується з чемпіоном UFC у напівсередній вазі Ісламом Махачевим, який не приховує, що є прихильником Рамзана Кадирова.
При тому варто зазначити, що Ей Джей неодноразово демонстрував свою проукраїнську позицію. Зокрема, він підтримав наших воїнів після свого останнього бою, коли розгорнув синьо-жовтий прапор з логотипом спецпідрозділу ГУР Артан.
Після від'їзду Джошуа поділився своїми враженнями від перебування в Україні та подякував українцям за гостинність і пообіцяв повернутись.