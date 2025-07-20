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Усик нокаутував Усика в 5-му раунді й вдруге став абсолютним чемпіоном у гевівейті

Денис Шаховець — 20 липня 2025, 00:37
Усик нокаутував Усика в 5-му раунді й вдруге став абсолютним чемпіоном у гевівейті
Queensberry/Leigh Dawney

На стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбувся бій між чемпіоном WBA, WBO, WBC, IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

У 5-му раунді Усик відправив суперника спершу в нокдаун, а згодом у нокаут.

Для Усика це 24-та перемога у 24 боях на професіональному рівні. Крім того, 15-й раз 38-річний українець здолав суперника нокаутом.

Зазначимо, що це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

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