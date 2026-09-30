Ось це мене справді вразило: Хижняк – про спільні тренування з Усиком

Володар титулу WBA Gold International у напівважкій вазі Олександр Хижняк (3-0, 2 КО) розповів про спільні тренування з колишнім абсолютом Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Про це повідомляє vRINGe.

Олімпійський чемпіон зізнався, що приємним сюрпризом для нього стали ставлення зіркового земляка до справи та його працездатність:

"Мабуть, здивувало те, що попри всі титули та досягнення Усик усе одно викладається на повну. Він поважає всіх, хто працює поруч. Ставиться до кожного як до важливої ланки, як до частини команди, без якої не буде жодного результату. Ось це мене справді вразило. І те, що немає такого, аби він ставився до якогось тренування несерйозно. Або щоб ставився несерйозно до когось зі своєї команди. Уся ця робота, усі ці люди максимально націлені на результат. Між ними максимальна довіра. Це мене вразило. І це мені, звісно ж, дуже подобається".

Зазначимо, що Хижняк дебютував у професійному боксі в березні 2026 року. В тому бою він нокаутував в першому раунді колумбійця Вільмера Барона.

Востаннє українець виходив на ринг 22 серпня. Він здолав одноголосним рішенням суддів досвідченого аргентинця Дурвала Паласіо, завоювавши пояс WBA Gold International.

Після цієї перемоги "Полтавський танк" опинився на 15-му місці у рейтингу WBA. Напередодні він розповів про плани щодо вибору наступного суперника.