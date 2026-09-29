Усик та його дружина показали, як відсвяткували 17-ту річницю шлюбу: на святі була вся родина

Дружина колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика Катерина поділилася атмосферними фотографіями зі святкування 17-ї річниці їхнього подружнього життя.

Олександр та Катерина одружилися 25 вересня 2009 року. Цього року подружжя відзначило чергову важливу дату, а Катерина вирішила показати шанувальникам, як насправді минуло їхнє сімейне свято.

На опублікованих кадрах можна побачити не лише самих Олександра та Катерину, а й членів команди Усика, які також долучилися до святкування. Особливу атмосферу вечору створила присутність найближчих людей українського чемпіона.

Не обійшлося й без дітей подружжя. Вони також були присутні на святі та розділили з батьками цей особливий сімейний момент.

Нагадаємо, сьогодні Усики – багатодітна родина: вони виховують доньок Єлизавету та Марію, а також синів Михайла і Кирила.

Раніше Олександр пофарбував волосся у білий колір на честь річниці весілля з Катериною.